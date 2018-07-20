В Украине начали выпуск нового оружия, уничтожающего врага сквозь укрытие

20 июля 2018 г. 13:45
Источник: Украинская правда
144 просмотра

Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По ее информации, оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.

Отмечается, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью и уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.

"Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра", - говорится в сообщении.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.