В Украине назначили главу налоговой службы

Главой Государственной налоговой службы Украины был избран заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Соответствующее решение во вторник, 23 апреля, приняла Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.

По итогам конкурса Верланов набрал 16,45 баллов. Второе место занял заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, набравший 13,54 баллов.

Верланов получил высшее образование в Львовском национальном университете имени Ивана Франко: в 2003 году окончил юридический факультет по специальности Правоведение и получил квалификацию магистра права; в 2008 году получил научную степень кандидата юридических наук по специальности Теория и история государства и права; история политических и правовых учений.

После завершения учебы работал юрисконсультом ряда предприятий Львовской области.

В ноябре 2008 года начал работать на должности юриста в одной из компаний Большой четверки - PwC, где проработал до июня 2015 года.

С июля 2015 года до июля 2018 года занимал должность партнера в ведущей юридической фирме Sayenko Kharenko.

В 2015 - 2017 годах был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине.

С 2016 года является членом Общественного совета добропорядочности, Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Напомним, 18 декабря прошлого года Кабмин принял решение разделить Государственную фискальную службу на два ведомства – таможенную и налоговую.