В Украине - новые правила перевода денег на карту

27 апреля 2020 г. 18:11
Источник: РБК-Украина
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Новый закон о финансовом мониторинге, который вступает в силу 28 апреля, почти ничего не изменит для клиентов банков. Об этом на брифинге сказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

По его словам, новый закон никак не скажется на оплате коммунальных услуг, пополнении мобильных телефонов, переводов и оплате картой. Вместе с тем, изменения коснутся работы небанковских финучреждений и переводов наличными.

По его словам, переводы между карточками граждан будут осуществляться, как и ранее, поскольку владельцы карты уже идентифицированы банками "и никаких дополнительных идентификаций не требуется, и ограничений по таким операциям новый закон не вводит".

Шабан отметил, что безналичные платежи не будут иметь ограничений и дробить их на 5 тысяч не нужно, ведь новый закон направлен на большие операции. "О мелких переводах знакомым или родственникам беспокоиться не надо", - добавил он.

Вместе с тем перевод на другую карту на сумму более 5 тыс. гривен можно сделать в кассе банка и предоставить паспорт. Это можно сделать и в терминале самообслуживания, если такой терминал имеет возможности для идентификации клиента.

По его словам, для переводов как наличными, так и между картами, подтверждение происхождения средств не потребуется.

 

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