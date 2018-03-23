В Украине - новый порядок остановки регистрации налоговой накладной

В Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС сообщили, что 22 марта 2018 года вступило в силу Постановление КМУ от 21 февраля 2018 года № 117, которым утверждены три новых порядка:

- Порядок остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в ЕРНН;

- Порядок работы комиссий, которые принимают решение о регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в ЕРНН или отказе в такой регистрации;

- Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссий, которые принимают решение о регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в ЕРНН или отказе в такой регистрации.

В случае остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН контролирующий орган на протяжении операционного дня присылает (в электронной форме в текстовом формате) в автоматическом режиме плательщику налогов квитанцию об остановке регистрации.

Плательщик НДС имеет право предоставить объяснение и копии документов, необходимых для принятия комиссиями контролирующих органов решения о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Реестре на протяжении 365 календарных дней.

Для плательщиков НДС, у которых объем поставки, указанный в налоговых накладных/ расчетах корректировки, зарегистрированных в текущем месяце в Реестре, с учетом представленной налоговой накладной/расчета корректировки на регистрацию в Реестре, меньше 30 млн. гривен, решение о регистрации или отказе в регистрации принимается Комиссией регионального уровня.

Комиссия центрального уровня на протяжении семи рабочих дней, следующих за днем получения объяснений и копий документов, но не раньше полученного решения о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Реестре комиссии регионального уровня, может принять другое решение о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Реестре.

Принятое комиссией центрального уровня решение регистрируется в отдельном Реестре налоговых накладных/расчетов корректировки, регистрация которых остановлена, и присылается налогоплательщику, а решение Комиссии регионального уровня отменяется.

На период тестирования отдельного Реестра налоговых накладных/расчетов корректировки, регистрация которых остановлена (в течение месяца со дня вступления в силу Постановления №117), решение о регистрации или отказе в регистрации вступают в силу со дня их принятия.

Решение комиссий регионального и центрального уровней в период функционирования отдельного Реестра налоговых накладных/расчетов корректирования, регистрация которых остановлена, в тестовом режиме принимаются и присылаются налогоплательщику без регистрации в таком Реестре.

Решение об отказе в регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Реестре может быть обжаловано в административном или судебном порядке.