В Украине оформили уже тысячу автомобилей на «евробляхах» - ГФС

Таможенное оформление тысячного автомобиля на «еврономерах» в Украине произвела таможня ГФС в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Это был легковой автомобиль марки «Nissan Qashqai + 2» 2011 года выпуска. Его таможенная стоимость составляла более 194,6 тысяч гривен. В госбюджет гражданин уплатил почти 87,9 тысяч гривен, из которых добровольно уплаченная сумма в 8500 гривен за несоблюдение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита.

Всего с 26 ноября по 10 декабря 2018, то есть с момента первого оформления транспортного средства на иностранной регистрации по новым правилам, в бюджет было перечислено 65800000 гривен, экономия граждан составила 38600000 гривен.

Таможенное оформление автомобилей, которые были ввезены в таможенных режимах временного ввоза или транзита, совершено 19 таможнями.

Наибольшее количество автомобилей оформлено Черновицкой таможней (438 единиц) и Волынской таможней (260 единиц).

Следует отметить, что при таможенном оформлении 824 транспортных средств, в отношении которых нарушены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, украинцы заплатили 7 миллионов ​​гривен.

Эти средства добровольно уплачены владельцами такого транспортного средства или уполномоченными распоряжаться ими и декларировать такие транспортные средства в сумме, равной размеру 500 необлагаемых минимумов доходов граждан - 8500 гривен.