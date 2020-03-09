В Украине ожидается повышение курса доллара

09 марта 2020 г. 16:48
Источник: РБК-Украина
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До конца недели при обострении паники на мировых рынках курс может резко подняться до 26 гривен за доллар. Об этом рассказал аналитик Максим Пархоменко. По его словам, в нынешней ситуации на открытии рынка 10 марта есть все шансы для того, чтобы курс превысил отметку 25,70 гривен за доллар.

"При обострении паники мы можем смело выйти до конца недели к курсу в 26,00", - отметил Пархоменко.

Он также подчеркнул, что падение украинской валюты до 30 гривен за доллар маловероятно, поскольку Национальный банк будет снижать волатильность курса.

"…чтобы он в моменте не вырос до 30 гривен. Как на прошлой неделе, когда курс откатил от 25", - добавил аналитик.

Напомним, что рекордное с 1991 года падение цен на нефть привело к обвалу мировых рынков. В частности, резкое падение было зафиксировано на азиатских и европейских биржах.

 

 

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