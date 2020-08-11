В Украине подешевел доллар: курс валют от НБУ

Национальный банк Украины на сегодня, 11 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 32,46 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 11 августа, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2760,07 (10 августа – 2764,86) 100 EUR – 3246,53 (10 августа – 3268,48)

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 11 августа, укрепился на 2 копейки, до 27,73 гривни/доллар.

По отношению к евро украинская валюта укрепилась на 15 копеек, до 32,65 гривни/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,50 гривни за доллар, евро – 32,10 гривни за евро.

На межбанковском валютном рынке Украины вчера, 10 августа, по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,60/27,62 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,43/32,46 гривни/евро.

Курс днем ранее Национальный банк Украины на вчера, 10 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,65 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.