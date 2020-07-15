В Украине подорожала валюта: свежий курс от Нацбанка

Национальный банк Украины на сегодня, 15 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,14 гривни/доллар, то есть гривня третий день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 30,87 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

100 USD США – 2714,36 (14 июля – 2708,83) 100 EUR – 3087,45 (14 июля – 3068,7)

Курс валют 15 июля в обменниках:

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 15 июля, выросла на 5 копеек, до 27,25 гривни.

Стоимость евро выросла на 15 копеек и составила 30,95 гривни. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,00 гривни за доллар, евро - 30,40 гривни за евро.

Как сообщалось, Национальный банк Украины на вторник, 14 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,09 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

