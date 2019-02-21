В Украине подорожало золото - НБУ

21 февраля 2019 г. 10:06
Источник: РБК-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,90% до 364,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 21 февраля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 364530,88 грн за 10 тройских унций (+3248,92 грн или на 0,90%);

Серебро - 4274,42 грн за 10 тройских унций (-9,44 грн);

Платина - 219680,14 грн за 10 тройских унций (+120,27 грн);

Палладий - 398187,18 грн за 10 тройских унций (+2544,65 грн).

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