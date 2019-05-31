В Украине подорожают евро: курс валют НБУ

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2685,4695 (31 мая – 2687,2573) 100 EUR – 2994,5670 (31 мая – 2991,9923)

Сегодня, 31 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,83/26,86 гривни/доллар, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,94/29,97 гривни/евро, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на понедельник, 3 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,86 гривни/доллар, к евро – на уровне 29,95 гривни/евро.

Учитывая установленный официальный курс, за последнюю неделю гривня подешевела к доллару США на 52 копейки, к евро – на 48 копеек.