В Украине после выходных подешевеет валюта

09 декабря 2018 г. 10:00
Источник: УНИАН
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины,  на 10 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 2782,4246 (7 декабря – 2787,9569) 100 EUR – 3163,8950 (7 декабря – 3164,6099)

В пятницу, 7 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,77/27,80 гривни/доллар.

Текущие котировки на 10 копеек выше уровня закрытия пятничных торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,61/31,65 гривни/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 пятницы составило 27,8261 гривни/доллар.
 

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