В Украине после выходных подешевеет валюта: курс НБУ

28 апреля 2019 г. 10:28
Источник: УНИАН
1 просмотр

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2649,2737 (26 апреля – 2661,9328 ) 100 EUR – 2949,4364 (26 апреля – 2960,8679)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов в пятницу, 26 апреля, установились на уровне 26,37/26,42 гривни/доллар, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,42/29,47 гривни/евро, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 2 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,49 гривни/доллар, к евро – на уровне 29,49 гривни/евро.

Учитывая установленный официальный курс, с начала апреля гривня укрепилась к доллару США на 1,3%, к евро – на 1,2%.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.