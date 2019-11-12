В Украине повысили цену на газ для населения

Уже с ноября стоимость голубого топлива для населения возрастет более чем на 14 процентов. Соответствующее решение обнародовали в пресс-службе "Нафтогаза". Теперь за тысячу кубометров природного газа украинцам нужно будет выложить из кошелька 4 тысячи 899 гривен - без учета налогов и транспортных расходов.

Любовь Токунова

В среднем, если холодная зима, то, конечно, 2-2,5 тысячи, у меня небольшая кубатура, поэтому 2-2,5 - только газ. Если подорожает, я не знаю - все будем в долгах, всем поотрезают, мы не сможем платить. Мы не сможем платить. Если газ будет еще дороже, ну, откуда в месяц взять 4 тысячи за газ?

Платежки за ноябрь владельцы автономного отопления уже ожидают с ужасом. Только за октябрь, которого подорожание еще не коснулось, по старым расценкам выложили около тысячи гривен. При этом постоянно экономили и включали тепло только пару раз в неделю, чтобы хоть как-то прогреть помещение и убрать влагу.

Вот она, кофта. Вот это мы и одеваемся, вот это мы обогреваемся

Чтобы прогреть небольшую избушку, прошлой зимой Надежда платила больше двух тысяч гривен. В этом году, несмотря на подорожание голубого топлива, экономить начала уже с осени, говорит - в доме не более 18 градусов.

Надежда

Вот как можно заплатить, примерно 2,5 тысячи за газ, за ​​свет надо заплатить, за воду и прокормиться. Чем платить, чем? Вот тепло сейчас у нас, газ вообще выключен, потому что на улице тепло, мы газ выключили

В доме Анны также холодно. Женщина рассказывает, октябрьская платежка за газ пришла с суммой в почти тысячу, государство оплатило всего 49 гривен. Отопление же в прошлом месяце включали лишь несколько раз - грелись не от батарей, а на улице.

Анна Чоломбитько

Конечно, экономим. Вот сейчас не включаем тепло, сейчас мы выключили газ. Когда было холодно, мы включали, потому что сырость пошла

Люди говорят, за последние годы из-за неуплаты за газ некоторым вообще отключили автономное отопление. Так, теперь в частном секторе стало больше тех, кто на зиму заготавливает дрова, впрочем, сторонников печного отопления тоже не много.

Алексей Каспортов

Пенсия у меня 2,5 тысячи. Жена работает на полставки, пенсию еще не получает, тоже копейки. Вот видите, ножек купил, вот - куриные. На больше не могу заработать, вернее, получить. Соседи на дрова перешли, мы не сможем перейти, потому что дрова нужно заготавливать, их нужно обрабатывать, колоть, пилить

Несмотря на то, что стоимость кубометра голубого топлива выросла, в "Нафтогазе" ее называют самой наименьшей с 2016 года. Для определения цены выбирают самый низкий уровень среди 4 определенных правительством вариантов. В этом месяце наименьшей оказалась цена “Нафтогаза” для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

