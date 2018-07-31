В Украине появились новые автомобильные номера

31 июля 2018 г. 22:54
Источник: Украинская правда
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В Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков.

Об этом сообщает Аutoconsulting.

Издание отмечает, что, например, в Киеве существует малоизвестная, но уже активно применяемая серия номерных знаков КА.

Аналогичные новые серии появились и для остальных регионов Украины.

С 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, совпадающие в латинском и в украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА-АХ, ВА-ВО, ВТ-ВХ, СА-СВ, СЕ-СН.

Отдельным кодом, который не входил ни в один интервал стала серия ІІ. Однако с 2006 года она была исключена и подлежала изъятию.

В 2013 году были приняты изменения в ДСТУ 4278: 2004, согласно которым список кодов регионов дополнен сериями в интервалах НА-НХ, ІА-ІН, КА-КХ, за исключением серий НР и ІС, которые не имели аналогов в кодировке образца 2004 года.

 

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