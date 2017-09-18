В Украине предлагают легализировать лотерейный билет

18 сентября 2017 г. 13:12
Источник: Українські новини
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Кабинет Министров намерен легализовать лотерейный бизнес.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте о госбюджете на 2018 год №7000.

В частности, правительство заложило в доходной части госбюджета поступление в 2018 году 352,4 млн гривен от платы за выдачу лицензии на ведение хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей.

В пояснительной записке к документу указано, что в госбюджете заложены дополнительные поступления в объеме 1,9 млрд гривен от утверждения лицензионных условий по выпуску и проведению лотерей и установление размера платы за выдачу такой лицензии.

Для этого необходимо принять постановление правительства.

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