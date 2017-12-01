В Украине предложили продлить запрет на продажу сельхозземель

01 декабря 2017 г. 12:24
Источник: Новое Время
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Народные депутаты Украины предложили Верховной Раде продлить мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель еще на 1 год - до 1 января 2019 года.

Соответствующий законопроект № 7350 зарегистрирован в парламенте.

Согласно документу, предлагается продлить мораторий на отчуждение сельхозземель до момента урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельхозназначения и разработки необходимых нормативно-правовых актов, но не ранее 1 января 2019 года.

Инициаторами данного законопроекта выступили 7 нардепов: Сергей Лабазюк (группа Воля народа), Валерий Давиденко и Иван Рыбак, Николай Люшняк, Андрей Кот (все - фракция Блок Петра Порошенко), Олег Кулинич (группа Партия Видродження), и Артем Витко (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

Напомним, что 6 октября 2016 года Верховная Рада поддержала законопроект о продлении запрета на продажу сельхозземли до 1 января 2018 года.

Отметим, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый "мораторий", был введен еще в 2001 году, а начал действовать с 2002 года, как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли. После чего парламент неоднократно его продлевал.

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