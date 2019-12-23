В Украине принудительно снизили генерацию АЭС

Ночью 22 декабря генерацию атомных электростанций принудительно снизили на 400 МВт.

Об этом написал в Facebook председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«Причина - низкий спрос / потребления электроэнергии ( теплая погода и падение промышленности) при высоком выработки" зеленых "производителей. Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси ( 1,3 грн) отсутствует», - написал Герус.

Он добавил, что генерация ветроэлектростанций ночью составляла 750 МВт, что на 350 МВт больше, чем в предыдущую ночь.

«Дожили до того, что исключаем уже построены государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе Евротариф 3-5 грн за кВт-час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших. Это государственная политика? Есть еще где-то в мире такое? »- заявил Герус.