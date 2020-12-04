В Украине приняли закон о соцподдержке бизнеса на карантине

Парламент поддержал законопроект Владимира Зеленского о социальной поддержке бизнеса на карантине.

Верховная Рада поддержала второй президентский закон из пакета про поддержку бизнеса №4430 на карантине. Документ поддержали 302 нардепа.

В частности, законом разрешается "простить" долги бизнесу и дать налоговые каникулы.

В документе также прописано:

Введение налоговых каникул для 200 тыс. ФОП первой группы, освобождает их от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020 по май 2021 года.

Списание налогового долга налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и он непогашенный состоянию на 1 ноября 2020 года.

Отсрочка на срок до одного года уплату налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6800 грн, которые возникли до 1 декабря 2020 года.

Списание пени и штрафные санкции по налоговым долгов, если они будут погашены в течение шести месяцев после вступления в силу этого документа.

Увеличение втрое (с 1020 грн до 3060 грн) порога налогового долга, по которому налоговая не совершать меры взыскания.

Освобождение от налогообложения материальной помощи, которую граждане и бизнес будут получать от государства в связи с усиленным карантином - материальная помощь не будет облагаться НДФЛ и налогом на прибыль.

Ранее сообщалось, что в Украине физические лица-предприниматели получат по восемь тысяч гривен выплат. Такой законопроект Верховна Рада одобрила за основу и в целом на заседании в пятницу, 4 декабря.

Напомним, что ранее в Киеве прошли протесты ФОПов. Участники митинга предпринимателей недовольны принятым проектом закона. Активисты также перекрыли центр столицы. Произошли стычки с полицией. Правоохранители установили живые коридоры, чтобы депутаты могли свободно проходить в здание парламента.