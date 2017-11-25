В Украине производство шоколада в октябре выросло на 7,5%

За месяц в Украине выпущено 20,9 тысяч тонн шоколадных продуктов, содержащих какао (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащие какао (кроме какао-порошка подслащенного), в упаковках массой менее 2 кг, в октябре 2017 года составило 20,9 тысяч тонн, что на 7,5% больше аналогичного периода 2016 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в отчете по промышленному производству в Украине.

При этом к сентябрю 2017 года производство шоколада выросло на 17,7%. За 10 месяцев было произведено 137 тысячи тонн шоколада (+3% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го). Производство сахарных кондитерских изделий (в т. ч. шоколада белого), не содержащих какао, за октябрь составило 18,9 тысяч тонн, что на 16,1% больше октября 2016 года и на 35,6% больше сентября 2017 года.

За 10 месяцев было произведено 149 тысяч тонн кондитерских изделий (-2,4%). Производство сладкого печенья и вафель за октябрь 2017 года составило 24,1 тысячи тонн, что на 2% больше показателей октября 2016 года и на 7,3% больше, чем за сентябрь 2017 года.

За 10 месяцев было произведено 214 тысяч тонн продукции (+6,3%).

В 2016 году в Украине производство шоколада упало на 6,7%.

