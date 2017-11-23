В Украине разработали портативный кассовый аппарат для борьбы с контрабандой

Специалисты Государственной фискальной службы (ГФС) разработали модель портативного кассового аппарата.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ГФС отмечают, что апарат можно использовать в качестве регистратора расчетных операций (РРО). Для этого достаточно лишь установить программы и подключение к интернету. Устройство будет стоить около 700 грн и не потребует дополнительного обслуживания.

Кроме того, и.о. главы службы Мирослав Продан отметил, что правительством рассматривается идея приобретения кассовых аппаратов за счет уплаченных налогов, что автоматически снимает вопрос финансовой нагрузки.

"Без кассовых аппаратов мы никогда не победим контрабанду... Пока в Украине можно продать этот товар за наличные без контроля, до тех пор и будет стоять вопрос контрабанды. Если никто не будет покупать этот товар без сопутствующих документов, не будет и спроса", - сказал Продан.

Напомним, в июле 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон, который отменяет обязательное использование кассовых аппаратов для предпринимателей с годовым доходом ниже 1 млн грн.