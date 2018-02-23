В Украине разработали способ взыскания зарплаты с нечестных работодателей

23 февраля 2018 г. 14:35
Источник: Новое время
145 просмотров

Процесс взыскания задолженности по заработной плате по примеру взыскания задолженности по алиментам запустят с 1 апреля.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Через формат мобильных групп и штабов, которые заработают по всей стране по закону по алиментам, с 1 апреля мы запустим такую же работу по взысканию задолженности по зарплате", - добавил министр.

По словам министра, сейчас задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд грн, и только в органах исполнительной службы в исполнении находится документов и решений судов на 0,5 миллиарда гривен.

Напомним, что с 1 января 2017 года увеличена финансовая ответственность работодателей за использование нелегального труда.

В ноябре 19 компаний оштрафовали на 6 миллионов за нарушение трудового законодательства.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.