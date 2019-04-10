В Украине разрешили использовать смартфоны и планшеты вместо кассового аппарата

Государственная фискальная службы Украины включила в Государственный реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей программных / программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Эти модели будут применять в своей деятельности пользователи-участники экспериментального проекта по внедрению инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли (в том числе Интернет-торговли), общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, торговли через автоматы по продаже товаров (услуг ), оказание услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, по перевозке пассажиров и тому подобное.

В этот перечень, который утвержден приказом Министерства финансов Украины от 26.03.2019 № 121, вошли новейшие модели 7 отечественных компаний - участников экспериментального проекта и система «E-Receipt (e-Чек) электронный чек», разработанная Государственной фискальной службой Украины.

В основу системы «E-Receipt (e-Чек) электронный чек» положен принцип обязательной он-лайн фискализации чеков на сервере ГФС. Эта система является альтернативой традиционным РРО, ведь она может применяться для регистрации расчетных операций и является бесплатной для пользователей.

Функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют субъекту хозяйствования - продавцу, применять персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, регистрируя расчетные операции, и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) до ДФС.

Покупателю можно будет просматривать информацию о чеках в Электронном кабинете.

Она интегрируется с другими системами ГФС и может интегрироваться с другими бухгалтерскими программами пользователя.

Новейшие модели, включенные в Госреестр РРО, предлагаются к эксплуатации в тестовом режиме всем субъектам хозяйствования, которые заинтересованы в участии в экспериментальном проекте.

Продлится экспериментальный проект до 31 декабря 2019 года.

По его результатам Минфин примет решение о новейших моделях, которые не подлежат снятию с регистрации, и соответственно, будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

С Государственным реестром регистраторов расчетных операций, включая новейшие модели, утвержденным приказом фискальной службы Украины 26.03.2019 №247, можно ознакомиться здесь.