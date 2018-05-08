В Украине резко увеличились продажи подержанных автомобилей

В апреле 2018 года в Украине было зарегистрировано 6,5 тыс. подержанных автомобилей, что на 44% больше, чем в апреле прошлого года.

Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

Отмечается, что такому росту этого показателя способствовало действие сниженных акцизов на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, под которые в этом году подпадают машины в возрасте до 8 лет.

Наибольшее количество импортного секонд-хенда приходится на автомобили Volkswagen - в апреле было зарегистрировано 1004 машины этой марки.

В результате доля машин с пробегом в общем объеме апрельских первичных регистраций автомобилей Volkswagen составляет 62%.

Renault занимает второе место - было зарегистрировано 888 автомобилей, что на 31% больше, чем годом ранее.

Автомобили Skoda приобрели 592 украинца, что на 54% больше, чем новые автомобили этой марки.

Четвертое место в рейтинге занимает Ford - было зарегистрировано 485 бывших в употреблении автомобилей.

Это составляет две трети от общего количества апрельских продаж марки в Украине.

Замыкает пятерку лидеров Opel, автомобили этой марки выбрали 349 украинцев.

При этом в апреле в Украине продали всего 16 новых автомобилей Opel.

В целом, за четыре месяца этого года (январь-апрель) украинский парк пополнился на 25,2 тысяч подержанных легковых автомобилей.

Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года.