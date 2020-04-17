В Украине резко вырос уровень безработицы

Количество зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 16 апреля выросло до 400,9 тыс. человек, что на 27% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, что на 86,5 тыс., или на 27%, больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года количество безработных составляло 314,4 тысячи)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала карантина, то есть с 12 марта, в службе занятости зарегистрировались 89,2 тыс. безработных. При этом количество вакансий по состоянию на 1 апреля составило 54 тыс. - на треть меньше, чем на такую же дату прошлого года.

По данным Минэкономики, сейчас есть спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, что связано с началом весенних сельскохозяйственных работ, а также на сотрудников торговли и услуг в сферах, деятельность которых не запрещена во время карантина (продавец, кассир, повар и т.д).

Также отмечается спрос на работников логистики (курьер, водитель), здравоохранения и сферы социальных услуг (медсестра, соцработник), сферы обеспечения правопорядка (охранник, сторож).

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах Украины до 24 апреля. На этот период заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры временно прекратили свою работу. В стране разрешена работа аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовых товаров, а также ресторанов на условиях доставки.

