 

В Украине с 1 октября мелкие монеты выйдут из обращения

10 сентября 2019 г. 13:02
Источник: РБК-Украина
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Мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине уже через три недели - с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как напоминают в НБУ, с 1 октября монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного обращения.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

- в течение первого года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2020 года включительно - во всех отделениях украинских банков;

- в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2022 года включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль)

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока что останутся в наличном обращении. Ими можно будет рассчитываться. Но те монеты, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот, и постепенно их будет становиться все меньше", - сообщили в НБУ.

Отметим, глава Национального банка Яков Смолий в конце июня 2019 года заявил, что до 2019 года НБУ вводит в обращение монету номиналом 5 гривен, в 2020 году - 10 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.

 

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