В Украине с 1 января повысится стоимость электроэнергии для населения

Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на оптовом рынке электрической энергии, отменив тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Соответствующее постановление принято с доработкой, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 28 декабря.

"Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час с НДС и продажу "Энергоатомом" э/э в рамках ПСО по двусторонним договорам "гарантированно покупателю" по цене 150 грн/МВт-ч", - такие изменения в постановление №483 представил руководитель Минэнерго Юрий Витренко.

Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт. Таким образом, в новом постановлении о первых 100 кВт-час по сниженной цене речь не идет.

С 1 апреля 2021 года вводится новый раздел тарифов в зависимости от объема потребления. Так, при потреблении электроэнергии до 300 кВт/ч в месяц стоимость 1 кВт/ч электроэнергии будет составлять 1,68 грн, а уже более 300 кВт/ ч - 3,48 грн/кВт.

Кабмин также установил двух- и трехзонные тарифы, дифференцированные по периодам времени.

Так, в двухзонных тарифах стоимость электроэнергии составит:

в ночное время (с 23:00 до 07:00 часов) - 0,5 тарифа;

в другие часы - полный тариф.

По трехзонным тарифам стоимость электроэнергии составит:

в часы максимальной нагрузки (с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) - 1,5 тарифа;

в полупиковый период (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) - полный тариф;

в ночное время (с 23:00 до 07:00) - 0,4 от тарифа.

Напомним, как сообщалось, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% в январе. Причиной ее повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.