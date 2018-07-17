В Украине с сентября появятся новые купюры 20 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) вводит с 25 сентября банкноту номиналом 20 грн с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко отметил, что согласно международным стандартам денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты.

"Это - третья банкнота в новом банкнотном ряде национальной валюты. Она продолжает обновление номинального ряда банкнот старого образца, начатое Национальным банком в 2014 году для повышения надежности гривни", - отметил Зайвенко.

Национальный банк планирует изготовить и ввести в наличный оборот около 5 млн штук обновленных банкнот номиналом 20 грн для дальнейшего распределения между банками Украины, которые в свою очередь обеспечат новыми банкнотами украинцев, отметил он.

По состоянию на начало июля этого года количество банкнот номиналом 20 гривен в обращении составило около 127 млн ​​штук (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Банкноты образца 2003 и 2018 года будут находиться в обращении одновременно, и после введения в оборот новых 20-гривневых банкнот не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые.

Напомним, в апреле 2016 года Национальный банк ввел в обращение банкноту нового образца номиналом 500 грн.