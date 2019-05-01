В Украине снизили цены на газ для населения

Учитывая снижение цен на газ на европейском рынке, в конце апреля Кабинет министров и Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8,247 тыс. грн за тыс. куб. м с 8,55 тыс грн.

Пресс-служба «Нафтогаза» отмечает, что по поручению Кабинета министров Украины компания «Нафтогаз Украины» совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена).

Этот механизм предусматривает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении Кабмина от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится.

Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями «Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» будут внесены в течение мая текущего года, говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, согласно меморандуму по программе stand-by с Международным валютным фондом, Украина взяла на себя обязательства повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным.

Национальный банк Украины в своих прогнозах отсрочил повышение цен на газ для населения на 15%, ранее ожидаемое в мае, на осень.