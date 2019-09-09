В Украине снизили тарифы на электричество

С 1 октября тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут быть снова снижены. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.

По его словам, с 1 сентября произошло снижение на 20 копеек.

"Кроме того, сейчас идет работа на понижение электроэнергии для бытовых потребителей. Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены еще на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек", - заявил Герус.

Ранее Герус сообщил, что команда президента готовит три решения, которые должны суммарно привести к снижению стоимости электроэнергии для промышленности на 20%.