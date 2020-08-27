В Украине снизился курс гривни: свежий курс валют от Нацбанка

Национальный банк Украины на четверг, 27 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,39 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,28 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс Нацбанк на 27 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 27,39 (26 августа – 27,43) 100 EUR – 32,28 (26 августа – 32,40) Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,45/27,47 грн/долл., к евро – на уровне 32,33/32,35 грн/евро. Курс в обменках Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 27 августа, ослаб на 4 копейки - до 27,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта укрепилась на 2 копейки - до 32,53 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,33 грн за доллар, евро – 32,00 грн за евро. Курс днем ранее Национальный банк Украины на среду, 26 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,43 гривни/доллар, то есть гривня упала на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.