В Украине сократилось производство наиболее экспортируемого продукта

15 октября 2018 г. 13:30
Источник: Украинская правда
24 просмотра

Производство подсолнечного масла в течение 2017-2018 маркетингового года сократилось на 13,6%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укролияпром".

В ассоциации отмечают, что сокращение производства связано с уменьшением валового сбора семян подсолнечника и, соответственно, его переработки.

В то же время наблюдается рост производства маргариновой продукции - на 5,3%.

"Объемы производства соевого масла выросли на 22,7%, рапсового масла - на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого маркетингового года, но эти объемы незначительны (особенно это касается рапсового масла) из-за вывоза сырья за пределы Украины", - говорится в сообщении .

Как сообщалось, за девять месяцев 2018 Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму 11,4 миллиарда долларов.

Ранее аналитики назвали Топ-10 товаров, которые экспортирует Украина. Первое место в списке заняло подсолнечное масло, которого Украина в течение 9 месяцев 2018 года экспортировала почти на 3 млрд долларов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.