В Украине создали комиссию по защите бизнеса

Кабинет министров Украины утвердил постановление о создании межведомственной комиссии по защите бизнеса, которую возглавит премьер-министр Владимир Гройсман.

Такое решение правительство приняло 28 февраля.

"Комиссия будет состоять из абсолютного большинства бизнес-ассоциаций и правоохранителей, там не будет силовиков”, - пояснил министр юстиции Павел Петренко, представляя данное постановление.

Комиссия, в частности, будет контролировать выполнение норм закона "маски-шоу - стоп", который парламент принял в 2017 году. Она будет заниматься рассмотрением дел о нарушениях прав бизнеса, в том числе обысков, отметил министр юстиции.

По словам Петренко, комиссия будет работать в публичном режиме, ее работа предполагает системный ответ правительства в отношении изменения законодательства или кадровых решений.

Гройсман предложил провести первое заседание комиссии в марте по ситуации с давлением на бизнес со стороны силовых органов. Он также добавил, что в комиссию вошли бизнес-омбудсмен, Союз украинских предпринимателей, Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торгово-промышленная палата, представители профсоюзов, Федерация работодателей.