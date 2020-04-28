В Украине создан сайт со статистикой "карантинной" экономики страны

В Украине заработал сайт, где собрали всю статистику "карантинной" экономики страны, сообщил на своем Телеграм-канале бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы создали дашборд, посвященный карантину и экономике Украины. Это, пожалуй, самый масштабный и подробный дашборд на эту тему. Веб-адрес дашборда: q.rating.zone", - указано в сообщении.

На сайте можно отследить влияние карантина на экономику страны. Более 30 показателей обновляется ежедневно, еженедельно и ежемесячно.

"Мы использовали показатели, по которым можно оценивать изменения состояния заболеваемости, миграционных и демографических процессов, занятости, финансов и торговли, а также бюджета и налогов. Мы получили официальные данные с 1 октября 2019 года, добавили к ним понятные визуализации и объединили на одной странице", - сказано в сообщении.

Дубилет обещает, что сайт будет работать все время карантина и все время, необходимое для восстановления экономики.

Напомним, по прогнозам НБУ, из-за пандемии коронавируса украинская экономика сократится на 5%.