В Украине стартовала «Черная пятница» - период масштабных распродаж

Здоровенные очереди, драки за желанный товар со скидкой и хитрые уловки продавцов.

В Украине – «Черная пятница» - период масштабных распродаж.

Блэк Фрайдей - традиционное развлечение американцев, но в последнее время оно стала очень популярным и в европейских странах. С каждым годом все больше и больше людей приобщаются к марафону «успей купить по привлекательной цене».

Украинцы - не исключение. Как не стать жертвой шопоголизма и выгодно приобрести нужные вещи?

Магазины закупают товары и предлагают хорошие цены, торговые центры размещают на витринах рекламу фантастических скидок, а покупатели собирают деньги на желаемые вещи. Все это про "Черную пятницу".

Во всем мире в этот день начинается настоящее безумие. Люди фанатично скупают все, что попадает под руку. Часто даже не смотрят на размеры и качество товаров. Несколько лет назад проводить Блэк Фрайдей начали и владельцы украинских магазинов.

Покупатели говорят, что скидки впечатляют - от 30 до 90%, поэтому устоять перед такими предложениями весьма трудно.

Ну, может, джинсы там, свитер

Ну, я, например, духи планирую

Кофты

Валерия - опытный шопер. Она уже несколько лет активно пользуется скидками "Черной пятницы". И подчеркивает - к покупкам нужно относиться взвешенно. И готовиться заранее. Ведь некоторые владельцы торговых сетей хитрят, поэтому за желаемую вещь в день большой распродажи можно даже переплатить.

Валерия, опытный шопер

Заранее смотрела себя одежду, выбирала куртку, в моем случае, присматривалась, ну чтоб знать, что купить, прийти купить, потому что ажиотаж все-таки большой, может либо не остаться размеров, либо просто будет большая очередь, долго ждать. Лучше знать заранее, что ты хочешь купить, поэтому да, я готовилась прийти заранее - посмотреть цены, знать заранее, чего ты хочешь, ну и, конечно, желательно в первую половину дня приходить для того, чтобы не было такого хаоса

В торговых центрах и магазинах тоже тщательно готовятся к "Черной пятнице". Для них - это период хаоса, в котором люди стараются не только купить вещи выгодно, но и ищут возможность вынести товары, не платя за них.

Обычно в магазин запускают определенное количество покупателей и проверяют их на выходе.

Для шоперов Блэк Фрайдей - праздник, для охранников - работа в усиленном режиме.

Алина, работник магазина

Потому что люди воруют, за ними нужно следить, все пищит, они ходят бешеные, ищут, где побольше скидка.

По информации специалистов ресурса Criteo, которые отслеживают тенденции рекламы и продаж, в прошлом году в период "черной пятницы" спрос на различные товары в Украине вырос на 410 процентов.

А по всему миру в эти дни люди тратят в среднем около 60 миллиардов долларов. Это больше, чем годовой бюджет Украины.

Чтобы еще получить дополнительный доход, предприниматели часто обещают скидки не только в пятницу, но и на выходных.