В Украине тарифы на водоснабжение будут формировать по-новому

НКРЭКУ утвердила порядок и процедуру формирования тарифов на принципах стимулирующего регулирования для сферы водоснабжения.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила порядок и процедуру формирования тарифов на принципах стимулирующего регулирования для компаний-лицензиатов в сфере водоснабжения.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

«Для нас очень важно утвердить сегодня эти документы…Обращаем внимание, что переход к стимулирующему тарифообразованию неизбежен, поскольку он позволит привлекать инвестиции, а значит, будет уменьшена нагрузка на потребителя, он позволит наконец-то оценить каждого из вас (компаний, предоставляющих коммунальные услуги), потому что, если вы будете экономить средства от запланированного уровня – это будет дополнительной прибылью ваших компаний», - прокомментировал решение глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, добавив, что внедрение стимулирующего тарифообразования будет побуждать к повышению качества предоставляемых услуг.

Согласно документам, регуляторная норма дохода для субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность по централизованному водоснабжению и водоотведению, определена на уровне 12,5% (после налогообложения) на первый регуляторный период.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2017 года НКРЭКУ одобрила проекты решений о порядках и процедурах формирования тарифов на принципах стимулирующего регулирования для теплоснабжающих компаний.

Напомним, Украина планирует отказаться от устаревшей методики расчета тарифов на услуги естественных монополий и перейти к европейскому стимулирующему регулированию. Новый подход будет учитывать объем вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.

