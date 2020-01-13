В Украине теперь действуют только банковские счета международного стандарта IBAN

С понедельника, 13 января 2020 в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN. Номера счетов клиентов банков будут содержать 29 символов и соответствовать требованиям стандарта IBAN.

Номер банковского счета по стандарту IBAN будет содержать 29 символов код Украины UA (2 буквы), контрольный разряд (2 цифры), код банка (6 цифр), счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Таким образом, по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Как сообщалось, Национальный банк обязал украинские банки с 5 августа открывать новые счета клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN.

Сначала Нацбанк планировал ввести обязательное применение IBAN для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств с 1 ноября 2019 года, однако в начале октября продлил срок приема банками документов на перевод средств с реквизитами по прежним стандартам - "код банка" и "счет "- до 12 января 2020 года.