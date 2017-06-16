В Украине упал уровень безработицы

16 июня 2017 г. 14:26
Источник: Новое Время
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В мае 2017 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта - до 1,3%.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 1 июня 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 352,6 тыс. безработных. На 1 мая этого года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 374,2 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в мае, составило 282,3 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 1 966 гривен.

Напомним, что в апреле этого года официальный уровень безработицы также снизился на 0,1 процентного пункта - до 1,4%.

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