В Украине упал уровень безработицы

В мае 2017 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта - до 1,3%.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 1 июня 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 352,6 тыс. безработных. На 1 мая этого года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 374,2 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в мае, составило 282,3 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 1 966 гривен.

Напомним, что в апреле этого года официальный уровень безработицы также снизился на 0,1 процентного пункта - до 1,4%.