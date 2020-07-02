В Украине упал уровень зарплат в агросекторе

02 июля 2020 г. 13:45
Источник: УНИАН
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Средняя месячная зарплата по Украине в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в мае текущего года сократилась на 11,6% по сравнению с апрелем - до 8965 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, средняя зарплата в сельском хозяйстве в мае сократилась на 13,6% - до 9005 гривен.

При этом уровень зарплат в агросекторе в январе-мае 2020 года был на 10,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2020 года выросла по сравнению с маем 2019 года на 3% - до 10 542 гривни.
 

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