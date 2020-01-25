В Украине увеличился размер пособия по беременности и родам

Среднедневной размер пособия для украинок по беременности и родам составил 248,55 грн по состоянию на январь 2020-го. В течение прошлого года сумма выплат выросла на 22,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования Украины в пятницу, 24 января.

Известно, что за 2019 год фонд предоставил 4,542 млрд грн соцпомощи по беременности и родам, которые получили более 140 тыс. украинок.

В ФССУ отметили, что направляют все имеющиеся ресурсы на пособия по беременности и родам, а также по временной потере трудоспособности.

"Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования Украины полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска в связи с беременностью и родам", - объяснили в фонде.

Если же женщина работает по совместительству, то должна предоставить копию листка нетрудоспособности, который должен быть заверен подписью и печатью руководителя на основном месте работы. На основании полученного от работодателя заявления-расчета ФССУ и выделяет пособия.