В Украине в этом году рекордно подорожала гречка

25 ноября 2019 г. 11:42
Источник: ТСН.ua
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С начала текущего года самая любимая крупа украинцев выросла в цене на 40%.

"Самый большой ценовой скачок на гречку произошел в октябре", - говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что сейчас килограмм гречки стоит около 26 гривень.

Подорожание круп эксперты связывают с уменьшением посевных площадей. Поля под гречихой в Украине в течение 20 лет сократились в десять раз.

Закупочные цены на томаты в Украине в начале октября снизились на 15% и составили 15-17 гривни/килограмм.

Овощи борщевого набора в Украине по 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 миллиона тонн.

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