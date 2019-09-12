 

В Украине внедрены новые нормы строительства дорог

12 сентября 2019 г. 14:22
Источник: Украинская правда
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С 1 сентября 2019 года в Украине действуют новые нормы по строительству дорог, которые предусматривают улучшение качества дорожного покрытия благодаря применению модифицированных битумов.

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил чиновник, качество украинских дорог сильно отстает от европейской, потому что на тендерах побеждают те, кто предлагают самую низкую цену. Поэтому министерство приняло несколько европейских примеров и обновило устаревшие украинские нормы.

"В новых ДБН при проектировании дорог общего пользования предусмотрена норма для улучшения качества дорожного покрытия - введена норма по проектированию трасс с применением модифицированных битумов при заключении двух верхних слоев дорожного покрытия", - отметил Парцхаладзе.

Этот способ добавляет кровельному материалу большую тепло- и морозоустойчивость, эластичность, повышенную сопротивляемость усталостным нагрузкам, повышает долговечность, пояснил замминистра.

"Когда жара и едет грузовик, дорога становится волнами. Если добавлять модифицированные битумы, этого нет", - сказал Парцхаладзе, отметив, что главное, чтобы качественно строили.

По оценкам экспертов, стоимость крепкого и надежного покрытия обойдется дороже до 10%, при этом срок службы таких дорог повысится до 20%.

 

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