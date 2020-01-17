В Украине внесли масштабные изменения в налоговое законодательство

Рада внесла масштабные изменения в налоговое законодательство

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроекты №1209-1 и №1210 - о совершенствовании администрирования налогов и устранении отдельных несогласованностей в налоговом законодательстве

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что введение новых стандартов будет способствовать совершенствованию процедуры администрирования налогов и сборов, соблюдению принципа справедливости налогообложения, а также повысит имидж Украины в международных отношениях.

В части администрирования налогов:

- введен в пределах Налогового кодекса принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения;

- определены требования к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов;

- закреплен перечень налоговых правонарушений контролирующих органов. Среди них несоблюдение процедуры регистрации плательщиков налога или нарушения в сфере возмещения НДС;

- закреплена материальная ответственность органа за неправомерные действия его должностных лиц и невинную ответственность контролирующих органов и т.п.

В части имплементации положений Плана действий BEPS:

- вводится концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица;

- вводится трехуровневая структура документации для международных групп компаний, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting)

- имплементированы положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю за распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы компаний, совершенствование правил для операций с сырьевыми товарами путем исключения ограничения на применение исключительно биржевых котировок определенных бирж и предоставление возможности использовать котировочные цены на такие товары;

- определен порядок проведения процедуры взаимного согласования, предусматривающий механизм подачи заявления на рассмотрение дела по процедуре взаимного согласования, требования к такому заявлению, порядок действий компетентного органа и т.д.;

- вводится концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей, предусматривающий корректировку по методологии и процедурами, предусмотренными для контроля за трансфертным ценообразованием, при осуществлении операций с нерезидентами.

В части местных налогов и сборов:

- вводится унифицированная форма информации о ставках и льготах по всем местным налогам и сборам и порядка предоставления ее органами местного самоуправления в контролирующие органы;

- отменяется обязанность органов местного самоуправления по ежегодному принятию решений об установлении местных налогов и сборов;

- отменяются льготы по плате за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территории населенных пунктов на линии соприкосновения;

- отменяется для плательщиков I - III группы единого налога освобождение от уплаты земельного налог в случае осуществления деятельности по предоставлению земельных участков и / или недвижимого имущества, находящегося на таких земельных участках, в аренду (наем, заем).

Кроме того, законопроекты вносят изменения в вопросах налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и т.п.

Законопроект №1210, среди прочего, предусматривает сохранение действующей налоговой базы для ренты на добычу железной руды, при этом на 50 % увеличивается ее ставка, передают "Буквы".

"Повышается налогообложение железной руды на 50 % (с 8 до 11−12 %, — ред.). Я имею в виду ставку. Базу мы оставили такой, как была", - пояснил, представляя документ, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Законопроект направлен на развитие и сохранение капиталов в Украине. Внедряется новая модель финансовой ответственности: вина плательщика становится обязательным элементом финансового правонарушения… Устанавливается механизм ответственности государства за незаконные налоговые правонарушения. Исключено основание для проведения внеплановой проверки в рамках уголовного производства", - отметил он.

Кроме того, данным законопроектом повышаются ставки акцизного налога на табак, а также выделен новый товарный код для жидкостей, которые используются в электронных сигаретах.