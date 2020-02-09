В Украине восемь стартапов получат от государства 9 миллионов гривен на развитие - Кабмин

Украинский Фонд стартапов выбрал первых 8 победителей питчинг-сессий.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины на правительственном портале.

Как отмечается, заседание наблюдательного совета Фонда продолжалось 24 часа.

«Развитие креативных индустрий является важным для нашей страны. Правительство будет поддерживать это направление. Фонд не прекращает прием заявок, и уже есть новые стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта», - подчеркнул Премьер-министр Алексей Гончарук.

Как сообщается, победители делятся на две категории. Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс. грн ($ 50.000). Другая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тысяч гривен ($ 25.000).

Так, Seed гранты получат:

AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;

BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;

FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;

Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;

Framiore - устойчивый бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Далее, Pre-seed гранты получат:

Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;

BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Справка. Украинский Фонд Стартапов - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании. Подать заявку можно на сайте Фонда.

