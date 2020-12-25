В Украине впервые продали золоторудный лот на открытом аукционе

Впервые за всю историю Украины Государственная служба геологии и недр предложила золоторудный лот на открытые электронные торги.

Об этом сообщила пресс служба Государственной службы геологии и недр Украины.

Этим лотом является Желтоводский участок, расположенный в Пятихатском районе Днепропетровской области. Она размещается в 8 км от города Желтые Воды.

Победитель торгов - ООО "Копье Украина" - приобрел этот участок в пользование сроком на 5 лет за 5730000 гривен. Стартовая цена лота составляла 4400000 грн.

"Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение основных полезных ископаемых - руд золота и сопутствующих полезных ископаемых - ниобиевых руд, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений, 5 лет", - говорится на сайте "Prozorro. Продажи".

Руководителем и конечным бенефициаром "Копье Украина", по данным YouControl, является гражданин Турции Чакмак Фират.

Предприятие в основном занимается деятельностью холдинговых компаний, а также покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.

"Мы проводим большую работу, чтобы формировать интересные предложения для рынка и привлекать как можно больше игроков. Большое количество участников аукционов создало сильную конкуренцию и способствовало повышению конечной стоимости лотов. В результате проведенных аукционов Государственном бюджете Украины получит более 38000000 гривен", - заявил председатель государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

В Госгеонедрах добавили, что в ходе конкурентной борьбы общая стоимость лотов выросла в шесть раз - с 6,5 до 38,4 миллиона гривен.

Наибольший рост продемонстрировал лот с залежами марганцевых руд. За право пользоваться недрами соревновались семь участников. Стоимость продажи лота выросла более чем 53 раза - до 10000000 гривен. Существенный рост цены продемонстрировали и другие лоты. Так, участок "Магнум" с подземными водами подорожал более чем в 21 раз, с 4697 гривен до 100 000. Специальное разрешение на щелочные каолины участка "Орепы" продали за 5780000 гривен - рост в 20 раз. Цена 4 янтарных лотов повысилась в среднем в 12,5 раз.