В Украине вступил в силу закон о создании и ведении кредитного реестра НБУ

04 марта 2018 г. 15:00
Источник: УНИАН
57 просмотров

В Украине сегодня, 4 марта, вступил в силу закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

В субботу, 3 марта, закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков» был опубликован на сайте парламентской газеты «Голос Украины».

Закон вводится в действие через два месяца со дня вступления в силу.

Вместе с тем положения закона об обязанности банков представлять в кредитный реестр информацию о совершенных ими кредитных операциях вводятся в действие с 1 апреля 2018 года; в отношении информации, которая подается в кредитный реестр, и доступа к ней - через 6 месяцев от дня вступления в силу закона, но не позднее 31 декабря 2018 года; относительно использования банками информации из кредитного реестра для оценки кредитного риска - с 1 января 2019 года.

По информации НБУ, закон предусматривает обязанность банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц предоставлять регулятору информацию о должниках и ее регулярное обновление, при этом клиент будет получать уведомления о предоставлении информации кредитного реестра.

Национальный банк, в свою очередь, будет использовать полученную информацию для целей финансовой стабильности, будет способствовать управлению банками кредитным риском и предоставлять банкам информацию из реестра.

Также закон предусматривает право должника получить доступ к информации о себе в кредитном реестре НБУ и требовать корректировки этой информации в случае несогласия с ее содержанием.

1 марта президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 6 февраля закон о создании и ведении кредитного реестра Нацбанка Украины.

Создание кредитного реестра НБУ является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и условием получения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза.

В конце сентября 2017 года Национальный банк в рамках подготовки к запуску кредитного реестра постановлением №94 изменил формы статистической отчетности банков о кредитования, обязав банки предоставлять отчетность по новой форме в тестовом режиме с 1 октября.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.