В Украине вступил в силу закон о создании и ведении кредитного реестра НБУ

В Украине сегодня, 4 марта, вступил в силу закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

В субботу, 3 марта, закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков» был опубликован на сайте парламентской газеты «Голос Украины».

Закон вводится в действие через два месяца со дня вступления в силу.

Вместе с тем положения закона об обязанности банков представлять в кредитный реестр информацию о совершенных ими кредитных операциях вводятся в действие с 1 апреля 2018 года; в отношении информации, которая подается в кредитный реестр, и доступа к ней - через 6 месяцев от дня вступления в силу закона, но не позднее 31 декабря 2018 года; относительно использования банками информации из кредитного реестра для оценки кредитного риска - с 1 января 2019 года.

По информации НБУ, закон предусматривает обязанность банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц предоставлять регулятору информацию о должниках и ее регулярное обновление, при этом клиент будет получать уведомления о предоставлении информации кредитного реестра.

Национальный банк, в свою очередь, будет использовать полученную информацию для целей финансовой стабильности, будет способствовать управлению банками кредитным риском и предоставлять банкам информацию из реестра.

Также закон предусматривает право должника получить доступ к информации о себе в кредитном реестре НБУ и требовать корректировки этой информации в случае несогласия с ее содержанием.

1 марта президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 6 февраля закон о создании и ведении кредитного реестра Нацбанка Украины.

Создание кредитного реестра НБУ является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и условием получения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза.

В конце сентября 2017 года Национальный банк в рамках подготовки к запуску кредитного реестра постановлением №94 изменил формы статистической отчетности банков о кредитования, обязав банки предоставлять отчетность по новой форме в тестовом режиме с 1 октября.