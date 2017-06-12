В Украине вступили в силу новые правила денежных переводов за границу

С 12 июня украинцы получили возможность осуществлять переводы средств за границу без ограничения по сумме.

Соответствующая норма, закрепленная постановлением НБУ №44 от 30 мая, вступила в силу 12 июня.

До сегодняшнего дня действовало ограничение для граждан на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций суммой не более 150 тыс. гривен/месяц, передают Українські новини.

С 12 июня это ограничение отменено.

Напомним, что в конце мая правление Национального банка приняло решение об отмене ряда административных ограничений на валютном рынке.

Ранее Нацбанк установил требования к деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования согласно новому ЗУ О потребительском кредитовании. Закон Украины № 1734-VIII О потребительском кредитовании вступает в силу с 10 июня 2017 года.