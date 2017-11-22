В Украине ввели ответственность для недобросовестных победителей конкурсов аренды госимущества

22 ноября 2017 г. 14:34
Источник: Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины ввел в правила аренды государственного имущества норму, предусматривающую финансовое наказание недобросовестных победителей конкурса, сообщил глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров.

"Теперь все компании, участвующие в конкурсе на право аренды, должны вносить авансовый платеж в размере не менее шести месячных арендных плат. Этот платеж возвращается всем, кроме победителя. Таким образом, компании, которые пришли с намерением сорвать конкурс, то есть формально победить, а потом отказаться от подписания договора, потеряют авансовый платеж", - отметил В.Трубаров.

По его словам, зачастую участие в конкурсе принимают компании с задачей "выбить" реального арендатора, сорвать конкурс и заставить ФГИ проводить конкурсные процедуры заново.

"Теперь такие "игры" будут стоить дорого, и в конкурсах будут побеждать только те компании, которые имеют реальное намерение подписывать договоры аренды", - подчеркнул глава ФГИ.

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