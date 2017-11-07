В Украине выросла стоимость строительства домов

07 ноября 2017 г. 13:28
Источник: Новое Время
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Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-сентябре 2017 года выросли на 12,7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства нежилых зданий выросли на 14%, а также в сфере строительства инженерных сооружений - на 16,1%.

Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения комплексных промышленных сооружений - на 10,1%. При этом стоимость СМР в сентябре в сравнении с августом выросла на 1,7%

Наибольший рост цен на СМР в сентябре зафиксирован в сфере строительства инженерных сооружений - на 2,1%.

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