В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия

С 1 декабря в Украине вырос прожиточный минимум и размер минимальной пенсии.

Соответствующие нормы содержатся в статье 7 закона о государственном бюджете на 2020 год.

Прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, а с 1 декабря его размер составит 2189 гривен.

В связи с повышением прожиточного минимума, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 грн до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривны. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет следующим:

для детей до 6 лет – 1921 гривна;

для детей от 6 до 18 лет – 2395 гривен;

для трудоспособных лиц - 2270 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривен.

Напомним, согласно проекту госбюджета на 2021 год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.

При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.