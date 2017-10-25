В Украине запустили самую мощную ветроэлектростанцию

18 октября в Березанском районе Николаевской области запустили вторую очередь самой мощной в Украине ветроэлектростанции – Тузловской ВЭС Ветровой парк Причерноморский.

Об этом сообщила пресс-служба Березанской районной администрации.

Отмечается, что сегодня общая мощность ветроэнергетических установок парка составляет 5 МВт, однако, в целом он рассчитан на выработку 30 МВт электроэнергии.

Также введена в действие новая ветроэнергетическая установка парка на 3,2 МВт, которая на сегодняшний день является самой мощной в Украине.

Напомним, что в конце прошлого года во Львовском регионе запустили самую мощную ветряную электростанцию на Западной Украине.

А в начале октября 2017-го в Херсонской области запустили новую ветряную электростанцию.